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    Beyoğlu'nda engelli genci bıçaklayıp parasını gasbettiler

    İki saldırgan kendilerine laf attığını iddia ettikleri engelli gence bıçakla saldırarak gasbettiler. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı.
    • 20.11.2022 - 11:27
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    Beyoğlu'nda engelli genci bıçaklayıp parasını gasbettiler

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akıllara durgun veren bir gasp olayı yaşandı.

    Zihinsel engelli Ahmet Gümüştekin, Beyoğlu çevresinde dolmuşa bindi.

    Dolmuş Tarlabaşı Bulvarı üzerinde seyrettiği esnada araçtan inmek için hazırlanan 3 şahıs, kendilerine laf attığını sandıkları Gümüştekin’e saldırdı.

    Saldrıganlar bacaklarından bıçakladı

    Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda vatandaşlar araya girmek istese de öfkeli şahıslar, zihinsel engelli genci darbederek bıçakla bacaklarından yaraladı.

    Şahıslar daha sonra Gümüştekin’in cebinden 100 lirasını da gasbederek kaçtı.

    Beyoğlu nda engelli genci bıçaklayıp parasını gasbettiler #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olayın ardından yaralanan Ahmet Gümüştekin, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Gencin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Saldırganlar tespit edildi

    Olayın ardından gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganları tespit etmek için görüntüleri incelemeye aldı.

    Olay anında görüntülenen cep telefonu görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganların E.A., E.A., E.Ş. olduğunu belirledi.

    Şüpheliler serbest bırakıldı

    Yapılan çalışma sonucunda şahıslar, Taksim’de bir sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "gasp" suçundan adli işlemleri yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Beyoğlu nda engelli genci bıçaklayıp parasını gasbettiler #2

    Beyoğlu nda engelli genci bıçaklayıp parasını gasbettiler #3


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