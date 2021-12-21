Beyoğlu'nda engelli kadın ve bebek yangından kurtarıldı

Yangın nedeniyle oluşan dumanın ardından itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.

İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı.

Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, dün saat 17.30'da, 4 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Dairenin boş olduğu öğrenilirken, oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, merdiven yardımıyla dairelerinde mahsur kalanları dışarı çıkardı.

Beyoğlu'nda çıkan yangında engelli kadın ve bebek kurtarıldı ViDEO

ENGELLİ KADIN VE BEBEK DE KURTARILANLAR ARASINDA

Bebeğiyle birlikte mahsur kalan bir anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı. Bu sırada, yürüme engelli olduğu için dairesinden çıkamayan bir kadın ise bir sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Vatandaşları sokağa döken yangında dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edilerek oksijen verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.