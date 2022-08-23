Beyoğlu'nda etiket kontrolü yaparak 20 bin TL değerinde ürün çaldılar

Karaköy Perşembe Pazarı'nda bulunan hırdavat dükkanından 20 bin TL değerinde ürün çalındı. Alarm çalmasını umursamayan hırsızlar, ürünleri etiketlerine bakarak seçtiği görüntülendi.

İstanbul'da Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı'nda bulunan hırdavat dükkanında dün sabah saatlerinde hırsızlık yaşandı.

Hırdavat dükkanına giren hırsızlar, etiket fiyatlarına bakarak ürünleri çaldı.

Toplamda 20 bin TL çaldıkları tespit edildi.

Dükkana girdiklerinde güvenlik kamerasını fark etmeyen hırsızların her anı kaydedildi.

İş yeri sahibi Serkan Dokumacı, emniyete başvurarak şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına yakalandılar

DHA'nın haberine göre; Görüntülerde 4 şüphelinin 9 Ağustos Salı günü bir araçla dükkanın önüne geldiği, çevreyi kontrol ettikten sonra kilitleri kesmeye çalıştığı görülüyor.

Alarma aldırış etmediler

Alarmın çalmasına aldırış etmeden pahalı ürünleri arayan şüphelilerin, el feneriyle ürünlerin fiyatlarını tek tek kontrol etmesi dikkat çekti.

Şüpheliler seçtikleri pahalı ürünleri alarak araçlarına yükleyip, olay yerinden kaçtı.

"Bu ilk girişleri değil"

Dükkan sahibi Serkan Dokumacı; "İş yerimizde daha önce de bir soygun girişimi oldu fakat, başarılı olamadılar. İlk denemede yapamadıkları hırsızlığı pazartesi günü tamamladılar.

Aslında bu hırsızlığı bekliyorduk. Elektrikli el aletleri çaldılar. Markalı ve pahalı ürünleri seçip çalmışlar. Bu hırsızlar profesyonel. Daha önce gelip keşif yapıyor.

Hangi mağazada ne var bakıyorlar, rahat girebilecekleri dükkanları seçiyorlar. Bizim 5 kilidimiz vardı, tamamını kırmışlar. Ellerinde demir kesme makasları, levyeler var.

Hırsızlardan çevredeki esnaflar da çok rahatsız. Ben evime gittiğimde gece yarısı kalkıyorum, telefondan kameralara bakıyorum. Uykularım kaçtı. Dört yıldır rahattık.

Son bir ay içerisinde gene hırsızlık olayları artmaya başladı. İki hafta önce arkadaşın dükkanına girdiler, ciddi zarar verdiler. Benim dükkanımla birlikte başka dükkana da girmişler. Benim hasarım 20 bin civarında". dedi.