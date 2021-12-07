Beyoğlu'nda gasbedilip dövülen şahıs hayatını kaybetti

Tarlabaşı Caddesi'nde gasbedilen adam, boğazına aldığı yumrukla yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Beyoğlu'nun Tarlabaşı Caddesi'nde, dün saat 06.45'te kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kişi, yanına yaklaşan 3 kişi tarafından gasbedildi.

Gaspçılar, cep telefonu ve cüzdanını almaya çalıştıklarında kendilerine direnen yabancı uyruklu adamın boğazına yumruk attı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Yere düşen yadamın cep telefonu ve cüzdanını alan 3 saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Yerde hareketsiz yatan adama, bölgede bulunan İranlı bir doktor, sağlık ekipleri gelinceye kadar kalp masajı uyguladı.

UZUN SÜRE KALP MASAJI UYGULANDI

Ambulansın gelmesiyle kalp masajına sağlık ekipleri devam etti. Olay yerinde ve devamında ambulansta kalp masajı yapılan adam, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sudanlı olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ADAM YERE DÜŞÜNCE GASBEDİP KAÇTILAR"

Olayı gören Ahmet Ticen Mbay, "Biri adamın boğazına vurdu. Adam yere düşünce telefonunu ve parasını alarak kaçtılar. Sonra ambulans geldi. Adama kalp masajı yapıyorlar. Yumrukla gasbettiler." dedi.

Öte yandan polis ekipleri, kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.





























