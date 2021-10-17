Beyoğlu’nda gaz pedalı takılan araç 2 turiste çarptı

Taksim’de, Kazancı Yokuşu’nun üzerindeki bir otelin önünde gaz pedalı takılan araç kontrolden çıktı. 2 turist kadını yaralayan araç, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, saat 19.00 sıralarında, Taksim Kazancı Yokuşu'ndaki bir oteli önüne gelen sürücü, aracını park etmesi içinde otelin valesine teslim etti.

Otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılınca, araç kontrolden çıktı.

O sırada sokaktan geçmekte olan 2 kadın turiste çarpan araç, kaldırıma çıkarak savruldu.

Araç, bir binanın duvarına çarpmasının ardında durabildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1’i ağır olmak üzere yaralanan 2 turist, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOĞALGAZ KUTUSU ÇATLADI

Aracın çarptığı duvardaki doğalgaz kutusunda çatlama meydana gelince, olay yerine tedbir amaçlı İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gaz akışını keserek kutuda meydana gelen zararı onardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otel çalışanı, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.