Hasköy'deki araç kiralama firması, öğlen saatlerinde kurşuna dizildi. Kimliği belirsiz şahıs vatandaşa korku dolu anlar yaşatırken, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Beyoğlu Hasköy'de kapüşonlu ve cerrahi maske takan şahıs, araç kiralama firmasının yakınlarına geldi.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Sokak ortasında tabancasını çıkaran şahıs, iş yerini kurşuna dizerek kaçmaya başladı.

Saldırının ardından iş yeri sahibi Atakan Atabey’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

MERMİLER HASAR BIRAKTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis, iş yerine 6 adet, park halindeki araca ise 3 adet kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, şahsın ateş açtığı yerde ise 10 adet boş kovan ve 1 adet patlamamış mermi ele geçirdi.

Beyoğlu'nda güpegündüz iş yerine saldırı VİDEO



VATANDAŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öte yandan saldırganın dükkanı kurşuna dizdiği anlarda bölgeden geçmekte olan kadın, hayatının korkusunu yaşadı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırganı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırgan, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.