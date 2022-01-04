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    Beyoğlu'nda güpegündüz iş yerine saldırı

    Hasköy'deki araç kiralama firması, öğlen saatlerinde kurşuna dizildi. Kimliği belirsiz şahıs vatandaşa korku dolu anlar yaşatırken, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:35
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    Beyoğlu'nda güpegündüz iş yerine saldırı

    Beyoğlu Hasköy'de kapüşonlu ve cerrahi maske takan şahıs, araç kiralama firmasının yakınlarına geldi.

    İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

    Sokak ortasında tabancasını çıkaran şahıs, iş yerini kurşuna dizerek kaçmaya başladı.

    Saldırının ardından iş yeri sahibi Atakan Atabey’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #1

    MERMİLER HASAR BIRAKTI

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, iş yerine 6 adet, park halindeki araca ise 3 adet kurşun isabet ettiğini tespit etti.

    Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, şahsın ateş açtığı yerde ise 10 adet boş kovan ve 1 adet patlamamış mermi ele geçirdi.

    Beyoğlu'nda güpegündüz iş yerine saldırı VİDEO

    VATANDAŞ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

    Öte yandan saldırganın dükkanı kurşuna dizdiği anlarda bölgeden geçmekte olan kadın, hayatının korkusunu yaşadı.

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #2

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırganı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Saldırgan, ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #3

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #4

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #5

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #6

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #7

    Beyoğlu nda güpegündüz iş yerine saldırı #8


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