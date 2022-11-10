Beyoğlu'nda güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kadına ceza

Geçen yıl bir eğlence merkezinde tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan şüpheli, 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmasında 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir eğlence mekanında, geçen yıl akılalmaz bir olay yaşandı.

Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova, eğlence merkezinin güvenlik görevlisiyle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışma nabızların yükselmesiyle kavgaya dönüştü.

Gözü dönen Malgazhdarova, güvelik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı.

Müşteki davaya katılmadı

Olay sonrasında İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova katıldı. Müşteki Cumhur Cengiz ise katılmadı.

Sanık avukatı Nebican Orhan, duruşma salonunda hazır bulundu.

Kasten yaralamadan cezalandırılması istendi

Duruşma savcısı, Uluossyn Malgazhdarova’nın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık beraat etti

Sanık Uluossyn Malgazhdarova mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

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"Isırmak değil can havliyle dişini kilitliyor"

Sanık avukatı Nebican Orhan mütalaaya katılmadığını belirterek, "Duruşmada video izleterek, olay neden gerçekleşti onu anlatmak istedik. Biz bu dosyada beraatı hak ediyoruz. Müvekkilim iki kişiden dayak yiyor. Müşteki, sanığın ağzına eline sokup kaldırmak istiyor. Bu ısırmak değil can havliyle dişini kilitliyor. Yapabileceği bir şey yok o durumda.

Müşteki müvekkilimi kaldırmaya çalıştığı için sanık da dişini kilitliyor ve olay yaşanıyor. Sanık ne kadar suçluysa, yüzde 50'den fazla da müşteki suçludur. Mekan içerisinde de sanık müştekiden dayak yiyor. Size 8 saniyelik bir kamera görüntüsü izlettim. Bu videoda sanık müşteki tarafından dayak yiyor.

Sonrasında can havliyle müşteki elini ağzına soktuğu için parmak kopuyor. Biz en ufak bir cezayı dahi kabul etmiyoruz. Müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair ve beraatini talep ediyoruz." dedi.

5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme, Uluossyn Malgazhdarova’yı "Haksız tahrik etkisi altında kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

"Bizim beklentimiz beraatti"

Malgazhdarova hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Duruşma sonrası sanık ve avukatı açıklamalarda bulundu. Sanık avukatı Nebican Orhan, "5 ay 25 gün hapis cezası verildi. Karara itiraz edip etmeyeceğimiz hususunu değerlendireceğiz. Her ne kadar alt sınırdan ve indirimler olsa da biz bunu da kabul etmiyoruz. Bizim beklentimiz beraatti." dedi.

"Olay her insanın başına gelebilir"

Sanık Uluossyn Malgazhdarovai böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Bilerek yapmadım. Olay her insanın başına gelebilir. Bilerek yapmadıktan sonra hiçbir şey diyemem gerçekten. Karşı taraf beni dövmeye başladı. Kimliğimi, paramı her şeyimi aldı. Ben de almaya çalıştım. Ben zaten 4 ay cezaevinde yattım bu ceza da bana çok ağır geldi. İnanamadım, ağzım kan olurdu bir şey olurdu hiçbir şey yoktu. Bir anda oldu ama fotoğraf gösterdikten sonra inandım. Ama hala parmağın nasıl koptuğunu görmedim. Geçmiş olsun gerçekten bilerek yapmadım." diyerek adliyeden ayrıldı.

Olayla ilgili başka soruşturma devam ediyor

DHA'nın haberine göre, öte yandan Uluossyn Malgazhdarova'nın darbedilmesine ilişkin ayrı bir soruşturma ise sürüyor.