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    Beyoğlu’nda hamamdaki turistin cüzdanı çalındı

    Eşyalarını emanet dolabına bırakıp hamama giren bir turist, hırsızın hedefi oldu. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
    • 20.04.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:21
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    Beyoğlu’nda hamamdaki turistin cüzdanı çalındı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuloğlu Mahallesi’ndeki bir hamamda çalışan şahıslar, eşyalarını ve kıyafetlerini emanet dolabına bırakan Y.H. isimli turistin yanına giderek dolabının açık olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine dolabını kontrol eden turist, cüzdanının yerinde olmadığını gördü.

    Polis harekete geçti

    20 Mart'ta yaşanan olay üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Günler sonra yakalandı

    DHA'nın haberine göre; 27 Mart'ta olayın gerçekleştiği sokak üzerinde şüpheliye benzer bir kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.K. isimli şüpheli emniyette suçunu itiraf etti.

    Beyoğlu’nda hamama giren turistin cüzdanı çalındı

    Beyoğlu’nda hamamdaki turistin cüzdanı çalındı #1

    Beyoğlu’nda hamamdaki turistin cüzdanı çalındı #2

    Beyoğlu’nda hamamdaki turistin cüzdanı çalındı #3


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