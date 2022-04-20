Beyoğlu’nda hamamdaki turistin cüzdanı çalındı

Eşyalarını emanet dolabına bırakıp hamama giren bir turist, hırsızın hedefi oldu. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kuloğlu Mahallesi’ndeki bir hamamda çalışan şahıslar, eşyalarını ve kıyafetlerini emanet dolabına bırakan Y.H. isimli turistin yanına giderek dolabının açık olduğunu söyledi.

Bunun üzerine dolabını kontrol eden turist, cüzdanının yerinde olmadığını gördü.

Polis harekete geçti

20 Mart'ta yaşanan olay üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Günler sonra yakalandı

DHA'nın haberine göre; 27 Mart'ta olayın gerçekleştiği sokak üzerinde şüpheliye benzer bir kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.K. isimli şüpheli emniyette suçunu itiraf etti.

Beyoğlu’nda hamama giren turistin cüzdanı çalındı