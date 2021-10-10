Beyoğlu'nda hastaneye bırakılan yaralı genç öldü

Arkadaşları tarafından hastane önüne bırakılan karnından yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Genci bırakıp kaçanlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla karnından vurulan genç, arkadaşlarının durdurduğu otomobille hastane girişinde bulunan sedyeye bırakıldı.

Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ise hastaneden kaçtı.

SEDYEYE TAŞIYIP BIRAKTILAR

Olay günü, Yusuf Çölgeçen'in getirildiği otomobilden sedyeye taşınması da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülere, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi girişine gelen otomobilden yaralının sedyeye taşınması yansıdı.

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"YARALIYI HASTANEYE BIRAKTIKTAN SONRA HERKES KAÇTI"

Yaralıyı hastaneye götüren sürücü Bilal Mert Ekmen, "Ben yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yolumu kesti. 'Arkadaşımız vuruldu, hastaneye gideceğiz" dediler. Yaralıyı arabaya koydular. Yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra herkes kaçtı" dedi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ifadesi ve güvenlik kamera kayıtlarından hareket ederek kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

















