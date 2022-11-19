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- Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı
Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı
- 19.11.2022 - 13:42
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu’ndaki bir apartmanın ikinci katına tırmanan hırsız, evdeki televizyonu çaldı.
Hırsız, televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıda bekleyen ve gözcülük yapan 2 arkadaşına balkondan attı.
Karşı apartmandaki vatandaş çekti
Şüphelilerin televizyon çaldığı anları, karşı apartmandaki vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.
Hırsızlığın bildirilmesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı.
Balkondan attığı televizyonu arkadaşlarıyla çaldı VİDEO
Polis evlerinden aldı
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cep telefonu kaydını da gözden geçirdi ve şüpheli şahısların kimliğini tespit etti.
S.Ö. isimli hırsız, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ikametinde, K.P. isimli şahıs da yine Üsküdar Selami Ali Mahallesi’ndeki ikametinde önceki gün yakalandı.
İkisi de tutuklandı
İHA’nın haberine göre yakalanan hırsızlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.