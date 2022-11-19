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    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı

    Çaldığı televizyonu ikinci katın balkonundan gözcülük yapan arkadaşlarına atan hırsız ve kendisine yardım eden 1 kişi yakalandı. Hırsızlık hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.11.2022 - 13:42
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    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu’ndaki bir apartmanın ikinci katına tırmanan hırsız, evdeki televizyonu çaldı.

    Hırsız, televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıda bekleyen ve gözcülük yapan 2 arkadaşına balkondan attı.

    Karşı apartmandaki vatandaş çekti

    Şüphelilerin televizyon çaldığı anları, karşı apartmandaki vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

    Hırsızlığın bildirilmesi üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

    Balkondan attığı televizyonu arkadaşlarıyla çaldı VİDEO

    Polis evlerinden aldı

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cep telefonu kaydını da gözden geçirdi ve şüpheli şahısların kimliğini tespit etti.

    S.Ö. isimli hırsız, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ikametinde, K.P. isimli şahıs da yine Üsküdar Selami Ali Mahallesi’ndeki ikametinde önceki gün yakalandı.

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #1

    İkisi de tutuklandı

    İHA’nın haberine göre yakalanan hırsızlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #2

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #3

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #4

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #5

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #6

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #7

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #8

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı #9


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