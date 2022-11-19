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Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı

Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı

Çaldığı televizyonu ikinci katın balkonundan gözcülük yapan arkadaşlarına atan hırsız ve kendisine yardım eden 1 kişi yakalandı. Hırsızlık hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.