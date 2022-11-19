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- Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı
Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı
- Haber Merkezi
- 19.11.2022 - 09:43
- Güncelleme : 19.11.2022 - 09:51
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki dubleks evin üst katına sabah saatlerinde tırmanarak giren hırsız ve gözcülük yapan 2 kişi polise ihbar edildi.
Evden çıkan hırsız yaklaşık 2 saat sonra aynı eve tekrar girdi. Olayı görenler hırsızları cep telefonu ile görüntüleyip polise tekrar ihbarda bulundu.
Gözcüler televizyonu yakaladı
Evin altını üstüne getiren hırsız çaldığı televizyonu aşağıda gözcülük yapan arkadaşlarına attı.
Polislerle neredeyse burun buruna gelen hırsızlar çaldıkları televizyonla kaçmaya başladı.
Televizyonu atıp kaçtı
DHA'nın haberine göre; polisin 7-8 saniye gibi kısa arayla peşinden gittiği hırsızlardan biri yakalanma korkusuyla televizyonu atıp kaçmaya devam etti.
Hırsızlardan birinin topallayarak kaçması ve polisin hemen arkalarından gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda hırsız polis kovalamacası VİDEO
Kısa sürede yakalandılar
Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen S.Ö ve K.P’yi Üsküdar’daki evlerinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.