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Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı

Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı

Tırmanarak girdiği dubleks evden hırsızlık yapan kişi ve ona gözcülük yapan iki arkadaşının polisten kaçtığı anlar kameralara yansıdı.