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    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı 

    Tırmanarak girdiği dubleks evden hırsızlık yapan kişi ve ona gözcülük yapan iki arkadaşının polisten kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 09:51
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    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı 

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki dubleks evin üst katına sabah saatlerinde tırmanarak giren hırsız ve gözcülük yapan 2 kişi polise ihbar edildi.

    Evden çıkan hırsız yaklaşık 2 saat sonra aynı eve tekrar girdi. Olayı görenler hırsızları cep telefonu ile görüntüleyip polise tekrar ihbarda bulundu.

    Gözcüler televizyonu yakaladı

    Evin altını üstüne getiren hırsız çaldığı televizyonu aşağıda gözcülük yapan arkadaşlarına attı.

    Polislerle neredeyse burun buruna gelen hırsızlar çaldıkları televizyonla kaçmaya başladı.

    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı  #1

    Televizyonu atıp kaçtı

    DHA'nın haberine göre; polisin 7-8 saniye gibi kısa arayla peşinden gittiği hırsızlardan biri yakalanma korkusuyla televizyonu atıp kaçmaya devam etti.

    Hırsızlardan birinin topallayarak kaçması ve polisin hemen arkalarından gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Beyoğlu'nda hırsız polis kovalamacası VİDEO

    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı  #2

    Kısa sürede yakalandılar

    Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen S.Ö ve K.P’yi Üsküdar’daki evlerinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı  #3

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    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı  #5

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    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı  #8

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    Beyoğlu’nda hırsızlar kaçtı polis kovaladı  #10


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