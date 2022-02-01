Otel restoranında yemek yiyen iki grup arasında “Kız arkadaşıma baktın” kavgası çıktı. Taraflar lobide birbirlerine kurşun yağdırdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelin restoranında yemek yiyen iki grup arasında, kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Lobide başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Silahların çekilmesi üzerine ortalık bir anda karıştı ve 5 şüpheli birbirine ateş açmaya başladı. Lobide başlayan çatışmanın dışarıya taşarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Şüpheliler bir süre sonra ise olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma VİDEO



POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine otele gelen Beyoğlu polisi, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan Hakan A., 12 adet suç kaydı bulunan Veysel A., 2 adet suç kaydı bulunan Murat Y., Ozan Y. ve Muhammet S. olduğunu tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI

Devam eden çalışmalarda Veysel A. Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda, Hakan A. ve Murat Y. olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte aynı semtte bir iş yerinde, Ozan Y. ve Muhammet S. ise Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, silahlarına el konularak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.