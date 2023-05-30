Beyoğlu'nda iki grup birbirine girdi İki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri yere düştükten sonra da uzun süre darbedildi. Kavga anı, cep telefonu ile görüntülendi.

DHA

Yine alkolün dozu kaçtı, kavga kaçınılmaz oldu...

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tekme ve yumruklarla birbirine saldıranların kavgasına arkadaşları da dahil olunca iki grup uzun süre birbirlerini darbetti.

Bir kişi yere düştükten sonra da dayak yedi.

Araya girenler kavgaya bitirdi

Araya girenler, iki grubu sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.

Kavganın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

İki hafta önce sabah saatlerinde çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.