Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı

Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı

İnşaat ve ofis malzemeleri deposunda çıkan yangında, çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. Alevlere ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Beyoğlu Kasımpaşa’da, Camii Kebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerindeki inşaat ve ofis malzemeleri deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Sabah saatlerinde çıkan yangın, hızla büyüyerek deponun tamamını etkisi altına aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar dumanları fark edince, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Paniğe neden olan yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

TRAFİK SIKIŞTI

Söndürme çalışmaları sırasında, yolun dar olması nedeni ile trafikte yoğunluk meydana geldi.

Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.