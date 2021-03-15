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    Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı

    İnşaat ve ofis malzemeleri deposunda çıkan yangında, çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı. Alevlere ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:08
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    Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı

    Beyoğlu Kasımpaşa’da, Camii Kebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerindeki inşaat ve ofis malzemeleri deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Sabah saatlerinde çıkan yangın, hızla büyüyerek deponun tamamını etkisi altına aldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar dumanları fark edince, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

    Paniğe neden olan yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı #1

    TRAFİK SIKIŞTI

    Söndürme çalışmaları sırasında, yolun dar olması nedeni ile trafikte yoğunluk meydana geldi.

    Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

    Kasımpaşa’da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.

    Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

    Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı #2

    Beyoğlu’nda inşaat ve ofis malzemeleri deposunda yangın çıktı #3

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