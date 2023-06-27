Beyoğlu'nda kadını darbeden saldırganlar, müdahale edenleri ezmeye çalıştı İki kadını darbderek araca bindirmek isteyen yabancı uyruklu şahıslar, kendilerine müdahale etmek isteyen iki gencin üzerine sürdü. Gençlerden 1'i yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı.

Yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadını darbederek zorla aracına bindirmek istedi.

Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, iki şahsa müdahale etti.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı.

Aracı üzerine sürdü

Ellerinden zor kurtularak araçlarına binen iki şahıs, bunu yediremeyince iki gence üstüne aracı sürdü.

Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde bir süre sürüklenerek yere savruldu.

Yaralı, tedavi altına alındı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Evin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Saldırganlar aranıyor

Öte yandan polis ekipleri de, gençlerin ve darbedilen kadınların şikayetçi olması üzerine çakışma başlattı.

Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis yabancı uyruklu iki saldırganın peşine düştü.