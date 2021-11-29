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    Beyoğlu'nda kavga eden şahıslar, yerde birbirini yumrukladı

    Gece saatlerinde sokak ortasında kavgaya tutuşan iki kişi, birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kameraya yansıyan kavgayı, polis ayırdı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 10:21
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    Beyoğlu'nda kavga eden şahıslar, yerde birbirini yumrukladı

    İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı’nda gece saatlerinde iki şahıs arasında kavga çıktı.

    İkili arasında çıkan kavga, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında bir anda büyüdü.

    Bir süre devam eden kavgada, şahıslar yere düştükten sonra bile yerde birbirlerine yumruk ve tekme atmaya devam etti.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Şahısları ayırmak için çevredeki vatandaşlar yetersiz kalınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları birbirinden ayırarak uzaklaştırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı.

    Beyoğlu nda kavga eden şahıslar, yerde birbirini yumrukladı #1

    Beyoğlu nda kavga eden şahıslar, yerde birbirini yumrukladı #2

    Beyoğlu nda kavga eden şahıslar, yerde birbirini yumrukladı #3

    Beyoğlu nda kavga eden şahıslar, yerde birbirini yumrukladı #4

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