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- Beyoğlu'nda kıraathanede yakalanan 23 kişiye ceza yazıldı
Beyoğlu'nda kıraathanede yakalanan 23 kişiye ceza yazıldı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kıraathaneye yapılan baskında 23 kişiye ceza yazılırken, iş yerinin faaliyetlerine de son verildi.
- DHA
- 19.04.2021 - 13:19
- Güncelleme : 19.04.2021 - 13:24
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin koronavirüse karşı mücadelesi devam ediyor.
İstanbul Beyoğlu, Piyalepaşa Mahallesi'nde dün koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen denetimlerde, kapalı olması gereken saatlerde açık bulunan kıraathaneye baskın düzenlendi.
73 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ
Polis ekiplerince, içeride oyun oynayan 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden 73 bin 140 lira para cezası kesildi.
İş yeri, Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.