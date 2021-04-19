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Beyoğlu'nda kıraathanede yakalanan 23 kişiye ceza yazıldı

Beyoğlu'nda kıraathanede yakalanan 23 kişiye ceza yazıldı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kıraathaneye yapılan baskında 23 kişiye ceza yazılırken, iş yerinin faaliyetlerine de son verildi.