Alkollü şahsın yanındaki tabancayla etrafa rastgele ateş açtığı sırada kurşunlar kız yurduna isabet etti. Ekiplerin kısa sürede yakaladığı gence 3 ayrı suçtan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki kız yurdunda korku dolu anlar yaşandı.

Gece saatlerinde 6 kişilik bir grup, bölgedeki bir parkta alkol almaya başladı.

Alkolün dozunu kaçıran şahıslardan biri, ilerleyen saatlerde sokak ortasında taşkınlık çıkarmaya başladı.

Kurşunlar kız yurduna isabet etti

Yanındaki tabancasıyla havaya defalarca rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi bölgedeki kız yurdunun camına isabet etmesiyle yurtta panik yaşandı.

O anlar kamerada

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, parktaki şahıslar ise kaçtı.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda kız yurdunda silah paniği yaşatan şahıs yakalandı VİDEO



Kimlikleri tespit edildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, parktan oturan şahısların Mustafa Ç., Hasan Ş., Kubilay T., Alişahin Ö., Hamza K. ve Servet A. olduğunu belirledi.

Kıskıvrak yakalandı

İHA'nın aktarımına göre; parkta tabancayla ateş açan şahsın ise Servet A. olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan Servet A.'nın üst aramasında da olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

3 ayrı suçtan işlem yapıldı

Gözaltına alınarak emniyete getirilen genç ifadesinin ardından “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Servet A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.