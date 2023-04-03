Beyoğlu'nda makas attığı öne sürülen otomobil önce yayaya sonra araçlara çarptı Sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Refik Saydam Caddesi'nde kimliği açıklanmayan sürücünün kullandığı 34 GY 2964 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken henüz yeşile dönen trafik ışıklarına girdi.

Önce yayaya sonra iki otomobile çarptı

Yeni harekete geçen araçların arasından da makas atarak ilerleyen otomobil, bu sırada yolun karşısına geçen Murat Yazıcı'ya çarptı.

Yazıcı yaralanarak yere düşerken, hızını alamayan otomobil park halindeki iki otomobile çarparak hasar verdikten sonra durabildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı Murat Yazıcı'nın yardımına çevredekiler koştu.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltında

Dün öğle saatlerinde kazaya neden olan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülenen kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.