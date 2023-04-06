Beyoğlu’nda müezzin darbedildi Bir caminin müezzini teravih namazı sonrasında bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Olaya tepki göstermek isteyen bir grup din görevlisine de açıklamaları sırasında müdahale edildi. İtişmelerin ve sözlü saldırının olduğu olay, büyümeden sonlandı.

İHA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi’ndeki Akşemsettin Cami’nin arka sokağında caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, teravih namazı çıkışında bir grup tarafından darbedildi.

Yüzü kanlar içerisinde kalan ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırganlar aranıyor

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil’i hastaneye kaldırarak, tedavi altına aldı.

Müezzin Çil’in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili araştırmalar sürerken caminin avlusunda toplanan din görevlileri, saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Hocamız asla yalnız değildir"

Bizler böylesine büyük meşakkatleri dert edinen sevinçleri ve hüzünleri ortak olan her zorda ve darda değerli milletimize rehberlik etme şerefine nail olmuş din gönüllüleriyiz. Bugün mübarek Ramazan’ın hürmetini çiğneyen, kutsiyetine gölge düşüren değil bir din görevlisine, hiçbir canlıyı reva görünmeyecek bir vicdansızlığa sahne olan şu sokaklarda değerli Hanife Çil hocamıza yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıyı telin etmek bunu gerçekleştiren zalimlere ve zavallılara hocamızın asla yalnız olmadığını bildirmek için buradayız.

"Yobazların saldırılarına karşı gerekli önlemlerin alın"

Kardeşimize yapılan bu haince ve ahlaksızca saldırıyı organize edenler bilmeliler ki binlerce din gönüllüsü artık onların karşısındadır ve bunun bedelini ödetmek için bu yaşananların hem dünyada hem ahirette ilelebet takipçisi olacağız. Değerli kardeşlerim bütün sendikalar ve din görevlileri derneği olarak hepimiz kardeşimizin yanındayız. Yetkililerimizden; bugün İslam’ın ve Kur'an'ın izzetini ayaklar altına almak isteyen yobazların saldırılarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.

Arbede çıktı

Öte yandan, basın açıklaması yapıldığı esnada bir grup, din görevlilerinin açıklamasına müdahale etti.

Bunun üzerine görevliler ile grup arasında arbede çıktı.

İtişmelerin ve sözlü saldırının olduğu olay, büyümeden sonlandı.