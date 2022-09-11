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    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı

    Bir büfeye müşteri gibi şüpheli şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra kasadaki paraları cebine doldurup olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 11.09.2022 - 10:32
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    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı

    Beyoğlu’nda, 9 Eylül’de gece saatlerinde Galata Kulesi yanında bulunan bir büfeye müşteri gibi giren şahıs, çalışanların dalgınlığından faydalanıp kasaya yöneldi.

    Etrafı iyice kontrol eden şahıs, paraları cebine doldurup bölgeden ayrıldı.

    DHA’nın haberine göre; çalışanlar kasayı açınca soyulduklarını anladı.

    Görüntüleri sosyal medyaya yüklediler

    Güvenlik kameralarının inceleyen çalışanlar, görüntüleri sosyal medyaya yükledi.

    Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde, büfeye giren kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açtığı görüldü. Paraları cebine dolduran şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı VİDEO

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı #1

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı #2

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı #3


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