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Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı

Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı

Bir büfeye müşteri gibi şüpheli şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra kasadaki paraları cebine doldurup olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.