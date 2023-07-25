Beyoğlu'nda müşterisini darbeden taksici: Hiçbir kadına asla el kaldırmam Sabaha karşı aracındaki kadın müşterisini darbetmesiyle gündeme gelen taksi şoförü, mağdur olduğunu belirtti. Taksici, "Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz. Parayı bozup geleceksin dedi ve beni darbetmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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İHA

Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Sabaha karşı meydana gelen olayda, taksi şoförü Abdulkadir Kanak ile yabancı uyruklu kadın müşteri arasında tartışma çıktı.

Ardından tansiyonun yükselmesiyle taraflar arasında arbede çıktı.

Serbest bırakıldı

Kadının kanlar içinde yerde kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Taksici olay yerinden uzaklaşırken, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Emniyette "kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlemleri yapılan Kanak, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan yandan şoförün çalışma izninin İBB tarafından iptal edilmiş ve taksinin de çalışma ruhsatı da askıya alındı.

'Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz' iddiası

Olayla ilgili taksici Abdulkadir Kanak, asıl mağdurun kendisini olduğunu belirterek olay günü yaşananları şöyle anlattı:

Ben olayın olduğu gün İstiklal Caddesi'nden üç bayanı taksime aldım. Arapçam olmasından dolayı anlaşma sıkıntımız olmadı. Ben onları gidecekleri yere kadar götürdüm. İki kişi farklı yerde indi. Son kalan bayanı ise Kurtuluş Safa Meydanı'nda indirdim. O esnada müşteri bana 100 lira para verdi. Ben de kendisine bozuğumun olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana, ‘Siz Türkler köpeksiniz, hainsiniz. Parayı bozup geleceksin' tarzında ifadelerde bulundu. Ben de, ‘Ben Türküm, biz köpek değiliz, köpek olan sizsiniz. Bizim ülkemizi işgal ettiniz' dedim. O esnada kadın beni darbetmeye başladı. Kadın paramı da vermedi.

"Mal zararımdan dolayı küçük bir arbede yaşandı"

Kanak, savunmasına şöyle devam etti:

Benim telefonumu fırlatmasıyla birlikte ben aşağıya indim. Benim inmemle arabamın anahtarını alarak gasp etti. Anahtarı alırken kadını ittim. Kadın, topuklu ayakkabısıyla benim arka camımı kırdı. Kadın alkollü olduğu için kaçmaya çalıştı. Ben de arkasından koştum. Sonuçta mal zararım var. Kadın kendi kendine koşarken yere düştü. Yerde baygın numarası yaptı. Ardından yerden kalkarak tekrar bana saldırdı. Ben tekrar eski yerime geldim ve polisi aradım. Şikayetçi olmak istedim ama onlar ortadan kayboldu. Ben olaydan sonra işimden oldum. Dün ev sahibim de evi boşaltmamı istedi. Çok zor durumda kaldım. Ben hiçbir kadına asla el kaldırmam. Ailem de bunu çok iyi bilir. Mal zararımdan dolayı küçük bir arbede yaşanmış olabilir. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben çok mağdur durumdayım. Tekrar taksiciliğe dönerek ekmeğimi kazanmak istiyorum.

Olayın geçmişi

Para bozdurma konusunda başladığı iddia edilen tartışma, tansiyonun yükselmesiyle arbedeye dönüştü.

Marketin önünde taksiden inmek isteyen müşteri, yolculuk ücretini uzatarak şoförden parayı bozdurmasını istedi.

Taksi şoförünün, parayı müşterinin bozdurması gerektiğini söylemesi üzerine itişme yaşandı.

Bu sırada yere düşen müşteri ile şoför arasında kovalamaca başlamıştı. Koşarak kaçmaya çalışan kadın, birkaç metre sonra kendisini yakalayan taksicinin çelmesiyle yere düştü.

Yerde yatan kadına tekme attığı iddia edilen taksi şoförü, kendisine müdahale eden esnaf ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Şoför daha sonra taksisinin yanına gelirken, kadın da arkasından takip etti. Taksicinin aracına binerek uzaklaşmak istemesi üzerine kadın müşteri taksinin önüne geçerek durdurmak istedi.

Taksici aracını kendini engellemeye çalışan kadının üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada, kadın müşteri elindeki sert bir cisimle taksinin sol arka camına vurarak kırdı.

Yaşananlar ise hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.