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    Beyoğlu'nda nakliyat kamyonu devrildi

    Manevra yapmak isteyen eşya yüklü nakliyat kamyonu, freni tutmayınca sokağın ortasına devrildi. Sürücüsü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 14:52
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    Beyoğlu'nda nakliyat kamyonu devrildi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Resne Sokak’ta saat 12.30 sıralarında eşyası yüklü nakliyat kamyon sürücü, yokuş yukarı doğru manevra yapmak isterken frenlerinin tutmaması sonucunda sokağın ortasına devrildi.

    SOKAĞIN ORTASINA DEVRİLDİ

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    "ŞOFÖR ARABADAN SAĞ SALİM ÇIKTI"

    Kaza anına şahit olan Sevilay Karabulut, "Balkonda otururken arabanın kaydığını gördüm. Bir anda çok kötü devrildi. Sokakta yankılanan çığlık sesi benim sesimdi. Oturduğum binaya girecek diye çok korktum. Allahtan her iki binaya da değmeden arada devrildi. Çok şükür kimse yaralanmadı. Şoför de arabadan sağ salim çıktı. Tek temennimiz, şoförün kamyon içerisinden sağ çıkması oldu" diye konuştu.

    "CANA GELMESİN MALA GELSİN DİYE KENDİ ARABASINI DEVİRMİŞ"

    Deprem olduğunu düşünerek büyük bir panikle camdan dışarı baktığını söyleyen Recep Kaya, "Birden bir ses geldi, camı açıp dışarı baktım. Kamyonun devrildiğini gördüm. Bina yıkılıyor, deprem oluyor sandım. Dışarı çıktığımda da sağ olsun kaptanın arabayı diğer yöne doğru kırdığını gördüm. Binaya zarar vermemek için arabayı devirmiş. Cana gelmesin mala gelsin diye kendi arabasını devirmiş. Araba da yüklüymüş zaten, ev eşyası varmış içinde. Yapacak bir şey yok yani, bunu da atlattık" ifadelerini kullandı.

    Beyoğlu nda nakliyat kamyonu devrildi #1

    Beyoğlu nda nakliyat kamyonu devrildi #2


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