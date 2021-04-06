Beyoğlu'nda nişanlı çift tuzak kurup, Pakistanlı genci gasbetti

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından dövüldükten sonra parası ve cep telefonu gasbedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Pakistan uyruklu Asım Nawaz, cadde üzerinde yürüdüğü esnada pencereden kendisine bakan bir kadın tarafından eve çağrıldı.

Bunun üzerine eve doğru yönelen genç, kadının kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Genç, içeriye girer girmez kadının nişanlısı tarafından bıçakla önü kesildi.

DÖVÜP GASBETTİLER

Neye uğradığına şaşıran genç, nişanlı çift tarafından darbedildikten sonra hem cep telefonu hem de 500 lirası bıçakla gasbedildi.



Olayın ardından evden atılan gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, evlerine baskın yaptığı çifti kıskıvrak yakaladı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Nişanlı çift, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ÇOCUĞU EVE ÇAĞIRMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Pakistanlı çocuğu eve çağırmışlar. Biri bayan diğeri erkek şahıs, nişanlısı yani çocuğu evde bıçakla tehdit ediyorlar, 500 lirasını ve cep telefonunu alıp gönderiyorlar. Çocuk önce şikayetçi olmadı yanıma geldi ve polisi arayalım dedi. Olayı büyütmeyin söyleriz almaya çalışırız dedim. Ancak parayı geri alamayınca ihbarda bulundular." dedi.