Beyoğlu'nda ölümle burun buruna çatı tamiri Bir binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan yaptığı çatı tamiri yapması ve çatının ucuna gelerek soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı.

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İHA

İstanbul Beyoğlu'nda yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir binanın çatısında bulunan kiremitleri tamir etmek için çıkan bir kişinin, hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu.

Hem kendini, hem sokaktan geçenleri düşünmedi

Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahıs, aşağıda bulunan sokaktan geçebilecek insanları da umursamadan işine devam etti.

O anlar kamerada

Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişinin çatının en uç noktasına kadar geldiği anlarda yürekler ağızlara geldi.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)