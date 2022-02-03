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    Beyoğlu'nda otele tırmanan hırsızlar kamerada

    Bir oteli gözlerine kestirip, kapısı açık balkondan giren 2 hırsız, cüzdandan çaldıkları parayı bölüşürken görüntülendi. Kaçan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 10:21
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    Beyoğlu'nda otele tırmanan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce’de meydana gelen olayda iki hırsız, ünlü bir oteli hedef aldı.

    Otele girmek için önce etrafını dolanan hırsızlar, ardından yan sokakta balkon kapısı açık olan bir odayı gözlerine kestirdi.

    OTELE TIRMANIP, ODAYA GİRDİLER

    Harekete geçen hırsızlardan biri otele tırmanırken, diğeri de aşağıda bekleyerek etrafı kolaçan etmeye başladı.

    ÇALDIKLARI PARAYI BÖLÜŞTÜLER

    Bir süre sonra odaya giren hırsız, kısa sürede cüzdanı çaldıktan sonra aşağıya atlayarak diğer şahısla beraber kaçtı.

    Bir üst sokağa giren hırsızlar, çaldığı cüzdandaki paraları kendi aralarında bölüştü.

    Beyoğlu'nda otele tırmanan hırsızlar kamerada ViDEO

    Beyoğlu nda otele tırmanan hırsızlar kamerada #1

    2 HIRSIZ YAKALANDI

    Olayın ardından odada kalan müşterinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Otelin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahısların önce eşkalini de ardından da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalar sonucunda hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Beyoğlu nda otele tırmanan hırsızlar kamerada #2

    Beyoğlu nda otele tırmanan hırsızlar kamerada #3

    Beyoğlu nda otele tırmanan hırsızlar kamerada #4


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