Beyoğlu'nda otopark görevlisi yanlışlıkla arkadaşını vurdu Otoparkta arkadaşları ile oturan görevlinin elindeki silahın ateş aldı, 2 kişi yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul’un göbeğinde yine dehşete düşüren bir olaya tanıklık edildi…

Tarih 4 Haziran Pazar…

Gece saat 02.30 sıralarında Beyoğlu’nun Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde otopark görevlisi olarak çalışan M.D.'nin ruhsatlı silahı, iddiaya göre yanlışlıkla ateş aldı.

Panik anı kamerada

Bu sırada görevlinin arkadaşları M.D. ve B.A. yaralandı.

Ortamdaki panik, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, görevlilerin koşuşturması ve şüphelinin aracına binerek uzaklaşması yer aldı.

Arkadaşı öldü

Videoda, bir süre sonra şüphelinin geri geldiği de görüldü.

Öte yandan hastaneden acı haber geldi.

Buna göre B.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı M.D. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Tutuklandı

Olaya ilişkin inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli otopark görevlisi M.D.’yi gözaltına aldı.

M.D.'nin aracında yapılan aramada biri olayda kullandığı silah olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

M.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.