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    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı

    Bülbül Mahallesinde pazar esnafı Selahattin Yeşilçeçen, tezgaha gelen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıdan yaralı kurtulan Yeşilçeçen, şahıstan şikayetçi olmadı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 10:49
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    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi’nde, pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı.

    Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen’e saldırdı.

    DEFALARCA BIÇAKLADI

    Yeşilçeçen, arkadaşlarının yanına kaçmaya çalıştı. Diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Saldırgan şahıs, elindeki bıçakla Yeşilçeçen’i defalarca bıçakladı.

    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı ViDEO

    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı #1

    TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

    Pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darbetti.

    Yaşanan olayın ardından şahıs ve yanındaki kişi kaçarak kayıplara karıştı.

    Olayın ardından pazarcı esnafı yaralı Selahattin Yeşilçeçen’i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne götürdü.

    Ayakta tedavisi yapılan Yeşilçeçen’in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    Yeşilçeçen’in, kendisine saldıran şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı #2

    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı #3

    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı #4

    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı #5

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    Beyoğlu’nda, pazar esnafına bıçaklı saldırı #9

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