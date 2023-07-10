Beyoğlu'nda polis, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı İstanbul Beyoğlu'nda turistleri hedef alan gasp çetesini yakalamaya çalışan polis amiri, motosikletle kaçan şüphelilerin üzerlerine atladı.

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DHA

Okmeydanı'nda Cuma günü saat 15.30 sıralarında motosiklet ile gezen silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kasklı iki gaspçıyı yolda kıstırdı.

Polis amiri, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı

Kaçmaya çalışan gaspçıların arkasından koşan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri motosiklet ile kaçan iki kişinin üzerine atladı. İki şüpheli yere düşmesine rağmen kaçmaya devam etti.

Zanlılardan birinin polise doğrulttuğu silah tutukluk yaptı

Şüphelilerden biri, silahını çekip o sırada kendisini takip eden polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

Kaçan şüphelilerden biri yakalandı

İki şüpheliden polise silah doğrultan Yusuf A., takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Kaçan şüpheli Hamza A. ile olaya karışan Şahin Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10'u gasp olmak üzere 14 suç kaydı olan Yusuf A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.