DHA

Okmeydanı'nda Cuma günü saat 15.30 sıralarında motosiklet ile gezen silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kasklı iki gaspçıyı yolda kıstırdı.

Polis amiri, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı

Kaçmaya çalışan gaspçıların arkasından koşan Asayiş Büro Amiri motosiklet ile kaçan iki kişinin üzerine atladı. İki şüpheli yere düşmesine rağmen kaçmaya devam etti.

Beyoğlu'nda polis, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı
Beyoğlu'nda polis, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı

Zanlılardan birinin polise doğrulttuğu silah tutukluk yaptı

Şüphelilerden biri, silahını çekip o sırada kendisini takip eden polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

Kaçan şüphelilerden biri yakalandı

İki şüpheliden polise silah doğrultan Yusuf A., takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Kaçan şüpheli Hamza A. ile olaya karışan Şahin Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10'u gasp olmak üzere 14 suç kaydı olan Yusuf A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beyoğlu'nda polis, motosiklet ile kaçan gaspçıların üzerine atlayarak yakaladı; o anlar kamerada #4
Beyoğlu'nda polis, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı
Beyoğlu'nda polis, motosiklet ile kaçan gaspçıların üzerine atlayarak yakaladı; o anlar kamerada #5
Beyoğlu'nda polis, motosikletle kaçan gaspçıların üzerine atladı