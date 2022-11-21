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    Beyoğlu'nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı

    Bir binanın 4'üncü katındaki pencereden yardım isteyerek evde kilitli kaldığı belirten şahıs, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı. Mahalleli, daire sahibinin umrede olduğunu belirtti.
    • 21.11.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:19
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    Beyoğlu'nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir garip olay yaşandı...

    6 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan bir aile, kısa süre önce umreye gitti.

    Mahalleli, boş olduğu düşünülen dairede, "Evde kilitli kaldım. Polis çağırın." şeklinde yardım isteyen birini fark etti.

    Gözaltına alındı

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; daireye giden ekipler, kapıyı açarak içeri girdi. Evde kilitli kalan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #1

    "Burası benim evim değil"

    İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, "Evde kalıyordum. Burası benim evim değil. Arkadaşımın evi. Beni buraya kilitleyip gitti. Neden kilitledi ben de bilmiyorum." dedi.

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #2

    "Bu evde kalanlar umreye gitti"

    Mahalle sakini Osman Kütük de, "Arkadaş balkona çıktı. Polis, polis diye bağırdı. Ben de polisi aradım. Kapı kırılacak dediler. Normalde bu evde kalanlar umreye gitti. Şu an evde yabancı bir kişi var. Üzerine kapı kilitlenmiş. Ben de ne olduğunu bilmiyorum." dedi.

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #3

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #4

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #5

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #6

    Beyoğlu nda sahibinin umreye gittiği evde bir kişi kilitli kaldı #7


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