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    Beyoğlu'nda, sahte estetisyenin iş yerine mühür vuruldu

    Kaçak olarak estetik merkezi işlettiği tespit edilen Iraklı sahte estetisyen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin diplomasının ve oturum izninin olmadığı belirlendi.
    • 23.11.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:43
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    Beyoğlu'nda, sahte estetisyenin iş yerine mühür vuruldu

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Hamalbaşı Caddesi’ndeki bir binaya yoğun giriş çıkışların yapıldığı belirlendi.

    Ekipler, binanın 2. katında, bir estetik merkezi olduğunu tespit etti. Merkezin herhangi bir levhasının da olmadığı belirlendi.

    DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin kaçak olduğunu belirledi.

    Diploması olmadığı belirlendi

    İş yeri sahibi Iraklı Qasım Saleh Jadaa'nın diplomasının olmadığını tespit eden polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın düzenledi.

    Beyoğlu'nda, sahte estetisyenin iş yerine mühür vuruldu ViDEO

    Oturum izni de yok

    Herhangi bir evrak gösterilemeyince içerideki çok sayıda sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el konuldu.

    Meslek yeterlilik belgesi gösteremeyen Jadee'nin, Türkiye'de oturum izninin de olmadığı anlaşıldı.

    İş yeri mühürlendi

    Bunun üzerine zabıta ekipleri, iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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