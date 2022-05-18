Beyoğlu’nda saldıran pitbull silah sayıldı, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Pitbull cinsi köpeğine ağızlık takmadan gezdirdiği için kendisini uyaranların üzerine köpeğini yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan şahsa, ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta esnaf, pitbull ırkı köpeği ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı.

Esnaf ile tartışan Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine yönlendirdi.

Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı.

Köpeği olay yerinden kaçırdı

Sokakta bulunan Bilgin Elbay'ı da ısıran köpek, sahibi tarafından olay yerinden kaçırıldı.

Pitbull cinsi köpeğin esnafa saldırdığı anlar, vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına da yansıdı.

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İddianame hazırlandı

15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen saldırı sonrası suç duyurusunda bulunuldu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlandı.

İddianamede sanığın, suçu köpeğiyle birlikte işlemesi nedeniyle 2 kişiye karşı 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Savcı, 3 yıla kadar hapsini istedi

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Orhan Yıldırım katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanık Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeği ağızlıksız olarak gezdirdiği, tasmasını bırakıp "tut" talimatıyla insanlara saldırttığı, köpeği de silah gibi kullandığını belirtti.

Savcı, sanığın bu nedenle 'Silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı ise müvekkiline hakaret edildiği için köpeğin içgüdüsel olarak sahibini korumak istediğini savunarak, olayda bir kusurdan bahsedilemeyeceği için beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, tutuksuz sanık Orhan Yıldırım'ın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı 1'er yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Köpeğe el konulması kararı da veren mahkeme, pitbullun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesine hükmetti.