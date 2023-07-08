Beyoğlu'nda sarhoş kadın sürücü kaza yapınca sinirlenip aracıyla daha çok vurdu Yabancı uyruklu kadın sürücü, kaza yaptıktan sonra taksiye üst üste çarparak ortalığı birbirine katmasıyla kadını durdurmaya çalışan vatandaşlar, aracın anahtarını aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin sebebiyet olduğu kazalara karşı denetimler sıklaştırılıyor.

Öte yandan yaşanan kazalarda hayrete düşüren manzaralar yaşanıyor.

Megakentte vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler görenleri şoke etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 08.00 araçla seyir halinde olan yabancı uyruklu sarhoş 3 kadın, bilinmeyen bir nedenle önündeki taksiye çarptı.

Kaza yapıp kaçmaya çalıştılar

Kazanın ardından kadınlardan biri araçtan inerken, kadın sürücü ve yanındaki arkadaşının kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.

Çığlık atan kadın sürücüyü vatandaşlar ile arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak olmadı.

Sinirlenince bilerek çarptı

Vatandaşların uyarılarına aldırmayıp etrafına bağıran kadın geri gelip taksiye üst üste çarptı.

Vatandaşlar çareyi aracın anahtarını almakta buldu. Araca yönelen iki kişi, kontaktaki anahtarı aldı.

Kadınlar gözaltına alındı

Kadınlar vatandaşlara tepki gösterirken, 3 kadının ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Öte yandan, o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde içinde iki kadının bulunduğu aracın üst üste taksiye çarptığı, vatandaşların ve aracın dışındaki başka bir kadının ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştıkları görülüyor.