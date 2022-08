Aniden bastıran yağmuru değerlendirmek isteyen genç çocuk, elindeki şemsiyelerle Taksim Meydanı'na koşarken lüks otomobilin çarpması sonucu takla atarak yaralandı. O anlar kaydedildi.

Yurt genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken İstanbul geçtiğimiz günlerde yağmura teslim oldu.

Kısa süreli yağan sağanak yağmur, hayatı felç ederken vatandaşlara ise zor anlar yaşattı.

Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmurun ardından Harun E. isimli çocuk, şemsiye satmak için Taksim Meydanı'na doğru koşmaya başladı.

Takla atarak yere savruldu

O esnada yokuş aşağıya inen lüks minibüs bir anda sokağa çıktı. Frene basan sürücü, kazaya engel olamadı ve Harun E.'ye çarptı.

Kazanın etkisiyle takla atan çocuk, yere savruldu. Elindeki şemsiyeler ise yola saçıldı.

Beyoğlu'nda şemsiye satmak için koşan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada VİDEO

Dakikalarca başında beklediler

Olayı gören çevredekilerin çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar yaralı gencin başında dakikalarca ambulans bekledi

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavisi yapılan gencin taburcu edildiği öğrenildi.





O anlar kaydedildi

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde esnafın yerde yatan çocuğun üzerini kartonla örttüğü ve dakikalarca şemsiye tuttuğu görüldü.

"Çocuk 5-6 metre kadar savruldu"

Kazayla ilgili konuşan Cemil Alkan, "Sabah saatlerinde yağan yağmur sırasında, elinde şemsiye olan bir çocuk onları satmak için Taksim’e gidiyordu. Ara sokaktan da biraz süratli çıkınca yukardan gelen minibüs çocuğa çarptı. O çarpmayla çocuk bayağı bir savruldu yere düştü. Yarım saatten fazla da o yağmurun altında kaldı. Sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu an sağlık durumu iyi ama orada bir yarım saatten fazla yerde kaldı. O an konuşamıyordu. 2 saat kadar sonra çocuk, Erol abiyle birlikte geri geldi. Yürürken hafif bir sekmesi vardı ve omuzlarında da ağrı olduğunu söyledi. Çarpışmanın etkisiyle çocuk 5-6 metre kadar savruldu. Çocuk düştüğü an zaten anlık olarak bilincini kaybetti, konuşamıyordu. Yağmur esnasında ben çocuğu tanıyamadım. Sadece adının Harun olduğunu duydum o an ağzından çıktı” dedi.

Sürücü serbest bırakıldı

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu kapsamda sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan sürücü Gökhan Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.