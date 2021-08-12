Alacak verecek meselesi yüzünden Murat Ö. ile Azimet Soner K. arasında başlayan kavga, kanlı bitti. Azimet Soner K., Murat Ö.’yü vurup olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi’nde, Murat Ö. (46) ve arkadaşı Azimet Soner K. arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı.

Birbirine yumruklarla saldıran şahıslar arasındaki kavga kanlı bitti.

Azimet Soner K., yanındaki silahı çıkartarak arkadaşına kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü esnada Azimet Soner K.’nin otobüs durağına geldiği görüldü.

Beyoğlu’nda silahlı alacak verecek kavgası:1 yaralı VİDEO



Şahısların burada bir süre konuştuktan sonra kavga ettiği, Azimet Soner K.’nin silahını çekerek arkadaşını vurup kaçtığı anlar yer aldı.

Sesleri duyan vatandaşların koşarak kaçtığı görüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Murat Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralının ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırganın önce eşkalinin sonra kimliğinin tespit edilmesiyle Azimet Soner K., Piyelapaşa Bulvarı üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.