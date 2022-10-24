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Beyoğlu’nda silahlı saldırgana özel harekat destekli operasyon

Beyoğlu’nda silahlı saldırgana özel harekat destekli operasyon

Gasbettiği motosiklet ile bir mekanın önüne gelip insanların üzerine ateş açan şahıs, özel harekat destekli operasyon ile saklandığı arazide gözaltına alındı.