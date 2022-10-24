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- Beyoğlu’nda silahlı saldırgana özel harekat destekli operasyon
Beyoğlu’nda silahlı saldırgana özel harekat destekli operasyon
- 24.10.2022 - 11:34
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı’nda, gece yarısı Yahya Kahya Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi’nde bir motosiklet gasbeden silahlı şahıs, ara sokağa girip bir mekanın önündeki insanların üzerine ateş ettikten sonra kaçtı.
Birkaç kişinin yaralandığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın eşkali ve kimliği tespit edildi.
Saklandığı araziye operasyon düzenlendi
İHA’nın haberine göre; şüphelinin Tarlabaşı’nda bir arazide saklandığı bilgisi üzerine emniyet güçleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalandı.
Yaşanan o hareketli anlar, kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Beyoğlu’nda silahlı saldırgana özel harekat destekli operasyon VİDEO