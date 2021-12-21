Euro
15.7424
3.84%
Dolar
13.6525
1.6%
Altın
768.06
-0.62%
Borsa
2.022
0%
Bitcoin
728.950
-11.22%
BTXN Coin
37.91
-5.22%
2ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 2 C

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon

    Çalıntı bir otomobille husumetlilerine ateş açıp 1 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon

    Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde, 22 Ekim 2021 tarihinde, lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan (24), Savaş Şentürk (30) ve Yılmaz Sarısoy (27) silahlı saldırıya uğradı.

    Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybetti.

    Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ise ağır yaralandı. Bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın (23), Erhan Selek (38) ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da kurşunlara hedef olarak yaralandılar. Saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtı.

    OTOMOBİLİN PLAKASI BELİRLENDİ

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan takip sonucu çalıntı aracın, Sultangazi'ye giriş yaptığı tespit edildi.

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #1

    ARAÇ, DELİL YOK ETMEK İÇİN YAKILDI

    Polis sokak sokak otomobili ararken, itfaiyeye bir aracın yandığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların kullandıkları aracın terk edildikten sonra delilleri yok etmek için yakıldığını tespit etti.

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon VİDEO

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDI

    Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Küçükçekmece’de tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda B.A.(27), V.D.(48), E.T.(24), T.T.(18), H.H.(29), Y.Y.(24), M.Y.(19), E.Y.(24), M.Y.(22), Ü.Ç.(31) gözaltına alındı.

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #2

    ELE GEÇİRİLENLER

    Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi.

    Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden yaralama, yağma, darp, gasp gibi suçlamalarla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

    Poliste yapılan sorgularında şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #3

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #4

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #5

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #6

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #7

    Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir