Çalıntı bir otomobille husumetlilerine ateş açıp 1 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi, gözaltına alındı.

Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde, 22 Ekim 2021 tarihinde, lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan (24), Savaş Şentürk (30) ve Yılmaz Sarısoy (27) silahlı saldırıya uğradı.

Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybetti.

Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ise ağır yaralandı. Bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın (23), Erhan Selek (38) ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da kurşunlara hedef olarak yaralandılar. Saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtı.

OTOMOBİLİN PLAKASI BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan takip sonucu çalıntı aracın, Sultangazi'ye giriş yaptığı tespit edildi.

ARAÇ, DELİL YOK ETMEK İÇİN YAKILDI

Polis sokak sokak otomobili ararken, itfaiyeye bir aracın yandığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların kullandıkları aracın terk edildikten sonra delilleri yok etmek için yakıldığını tespit etti.

Beyoğlu’nda, silahlı saldırı şüphelilerine operasyon VİDEO

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Küçükçekmece’de tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda B.A.(27), V.D.(48), E.T.(24), T.T.(18), H.H.(29), Y.Y.(24), M.Y.(19), E.Y.(24), M.Y.(22), Ü.Ç.(31) gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden yaralama, yağma, darp, gasp gibi suçlamalarla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Poliste yapılan sorgularında şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.