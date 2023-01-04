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- Beyoğlu'nda, suikast silahı ile husumetlisini vurdu
Beyoğlu'nda, suikast silahı ile husumetlisini vurdu
- 04.01.2023 - 10:06
- Güncelleme : 04.01.2023 - 10:52
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir’de, Kılıç Ali Paşa Mahallesi’nde önceki gün saat 18.30 sıralarında köpeğini gezdirmeye çıkartan Abdürrahim G., arkadaşıyla yürürken önceden husumet beslediği Mustafa G. ile karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Köpeğini arkadaşına veren Abdürrahim G., cebinden anahtarlık şeklinde olan suikast silahını çıkardı.
Yakın mesafeden açılan ateş ile Mustafa G., ağır yaralandı. Abdürrahim G., arkadaşı ile olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kanlar içinde yere yığılan Mustafa G., ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mermi çekirdeği karaciğerine saplandı
İHA’nın haberine göre; mermi çekirdeğinin Mustafa G.’nin karaciğerine saplandığı, ameliyata alındığı ve sonrasında yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
Kamera görüntüleri mercek altına alındı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu. Saldırganın Abdürrahim G. olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, adım adım şahsın izini sürdü.
Şahsın önce Beşiktaş’a geçtiği, ardından Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında olduğu tespit edildi.
Burada etkisiz hale getirilen şahsın üst aramasında, 2 kez ateşleme yapabilen suikast silahı ele geçirildi.
Beyoğlu'nda, suikast silahı ile husumetlisini vurdu VİDEO
Oğlunun vurulmasından sorumlu tuttu, vurdu
Emniyete götürülen şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Abdürrahim G., oğlunun vurulmasından şahsı sorumlu tuttuğu için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Cezaevine gönderildi
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Abdürrahim G., kasten öldürmeye teşebbüs ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.