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    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı

    Sivil polislerin şüphesi üzerine durdurulmak istenen şahıs, bir anda koşarak kaçmaya çalıştı. Şahıs, polisin kovalamacasıyla kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:32
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    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde görevli polis ekipleri, 12 Aralık Pazar günü, sabaha karşı 05.00 sıralarında, şüpheli bir şahsı durdurmak istedi.

    Şüpheli şahıs, bir anda koşarak polisten kaçmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Sivil polis ekipleri 300 metrelik kovalamacanın ardından kaçn şahıs kıskıvrak yakalandı.

    İstiklal Caddesi'nde yaşanan kovalama ve kaçan kişinin yakalanma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı ViDEO

    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı #1

    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı #2

    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı #3

    Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı #4

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