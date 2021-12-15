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- Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı
Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı
Sivil polislerin şüphesi üzerine durdurulmak istenen şahıs, bir anda koşarak kaçmaya çalıştı. Şahıs, polisin kovalamacasıyla kısa sürede yakalandı.
- DHA
- 15.12.2021 - 10:16
- Güncelleme : 15.12.2021 - 10:32
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde görevli polis ekipleri, 12 Aralık Pazar günü, sabaha karşı 05.00 sıralarında, şüpheli bir şahsı durdurmak istedi.
Şüpheli şahıs, bir anda koşarak polisten kaçmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Sivil polis ekipleri 300 metrelik kovalamacanın ardından kaçn şahıs kıskıvrak yakalandı.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan kovalama ve kaçan kişinin yakalanma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Beyoğlu’nda şüpheli şahıs kaçtı, polis kovaladı ViDEO