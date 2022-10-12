Beyoğlu'nda taksi şoförü denetim yapan polislere tepki gösterdi

Taksim Meydanı'nda ters yönden dönmeye çalışan taksi şoförü, kendisine ceza yazan polislere tepki göstererek, "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" dedi.

Her gün bir kaosla anılan ticari taksi sürücüleri yeni bir olaya daha karıştı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı'nda polis ekipleri, Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler çerçevesinde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.

Denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi.

Ters yönden gittiği için ceza yedi

Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan ticari taksi sürücüsüne ise 196 lira ceza yazıldı.

"Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz"

İHA'nın haberine göre, cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü, polisten özür diledi.