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    Beyoğlu'nda taksi şoförü tarafından darbedilen sanatçı yaşadıklarını anlattı

    Azerbeycanlı Sanatçı Nergiz Bagieva, taksi şoförü tarafından darbedildikten sonra yaşadıklarını anlattı. "Yaşadığım şoku hala atlatamıyorum" dedi.
    • 11.10.2022 - 17:40
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    Beyoğlu'nda taksi şoförü tarafından darbedilen sanatçı yaşadıklarını anlattı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 9 Ekim Pazar gecesi Azerbeycanlı Sanatçı Nergiz Bagieva, programı sonrası evine dönerken, bir taksi aracına çarptı.

    Umursamaz taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için tepki gösterdi.

    Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.

    Taksi şoföründen şikayetçi oldu

    Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

    Beyoğlu nda taksi şoförü tarafından darbedilen sanatçı yaşadıklarını anlattı #1

    "Çevreden olayı gören kimse müdahale etmedi"

    Yaşadıklarını anlatan Azerbeycanlı Sanatçı Nergiz Bagieva,

    "Sahnemden çıktıktan sonra Ataşehir'deki evime doğru ilerliyordum. Aracıma bir taksi çarptı. Çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etmeye çalıştığı sırada kornaya bastım durması için. Taksici küfürler savurarak üstüme doğru yürümeye başladı. Saçımdan tuttu, kör bir noktaya çekerek yüzüme yumruklar atmaya başladı. Çevreden olayı gören kimse müdahale etmedi. En sonunda iki tane genç kız yardıma yetişti. Şu an bütün bedenimde ağrı var. Vücudum darp izleriyle dolu. Dün dışarı çıktığımda ağlayarak geri döndüm. Yaşadığım şoku hala atlatamıyorum. Taksici de güya ben onu darbettirmişim gibi rapor almış. Bana bunu yapan kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İstanbul'da 10 yıldır yaşıyorum, başıma ilk defa böyle bir şey geldi." ifadelerini kullandı.

    Beyoğlu nda taksi şoförü tarafından darbedilen sanatçı yaşadıklarını anlattı #2

    Beyoğlu nda taksi şoförü tarafından darbedilen sanatçı yaşadıklarını anlattı #3


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