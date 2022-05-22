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    Beyoğlu'nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası

    Beyoğlu'nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası

    Asker Ocağı Caddesi'nde ilerlerken kavga sonucu aracını yolun ortasında durduran taksici, yolcularıyla tekme tokat kavgaya girdi. Yaşanan dehşet anlar ise kameraya yansıdı.
    • 22.05.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:26
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    Beyoğlu'nun Asker Ocağı Caddesi'nde ilerleyen taksinin içerisindeki yolcular ve şoför arasında ücret gerekçesiyle tartışma çıktı.

    Tarafların arasındaki tartşmanın giderek haretlenmesi üzerine, taksi şoförü yolun ortasında aracı durdurudu.

    Taksici ve yolcular birbirine saldırdı

    Şoför ve yolcular aşağı inerken, başka bir taksi şoförünün de katılmasıyla taraflar yol ortasında, tekme tokat birbirine girdi.

    Şoför olay yerini terk etti

    DHA'nın aktarımına göre, kavganın ardından taksi şoförleri, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

    O anlar kamerada

    Bir diğer yandan, yaşanan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekme tokat saldırı anı ve byolcunun ise şoförün gitmesine izin vermemek için aracın kapısını açtığı görülüyor.

    Beyoğlu'nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası ViDEO

    Beyoğlu nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası #1

    Beyoğlu nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası #2

    Beyoğlu nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası #3

    Beyoğlu nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası #4

    Beyoğlu nda taksici ve yolcular arasında ücret kavgası #5


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