Beyoğlu'nda taksiciyle iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın kendini yere attı Bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki göstermesiyle başlayan tartışmada kendini yere atarak, aracın altına girmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

DHA

İstanbul'un en büyük sorunları arasında ulaşım geliyor...

Megakentte bir yerden bir yere gitmek çile olmaya devam ediyor.

Toplu ulaşımların yanı sıra taksi kullanmak isteyen vatandaşlar da zorluk yaşıyor.

Yolcuları yolda bırakan, almayan ve fahiş ücret isteyen taksi sürücüleri her gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu kadın, durdurduğu taksiye bindi.

İletişim kuramadı kendini yerden yere attı

Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi.

Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı.

Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü. Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı.

O anlar kaydedildi

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor.