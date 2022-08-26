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    Beyoğlu’nda, tarihi Hüseyin Camisi’nin kapı tokmakları çalındı

    1596 yılında yapılan tarihi Hüseyinağa Camisi’nin, 4 bin TL değerindeki 2 kapı tokmağını çalan şüpheli kameraya yakalandı.
    • 26.08.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:46
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    Beyoğlu’nda, tarihi Hüseyin Camisi’nin kapı tokmakları çalındı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, 2 Temmuz saat 02.00’da, 'Ağa Cami' olarak da bilinen tarihi Hüseyinağa Camisi'nin 4 bin TL değerindeki iki kapı tokmağı çalındı.

    Galata Sarayı ağalarından 1596 yılında yaptırılan camideki hırsızlık, müezzin tarafından fark edildi.

    İhbar üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Hırsızlık anları kamerada

    DHA’nın haberine göre; görüntülerde kimliği tespit edilen şüpheli N.G.'nin, camide birilerinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra kapı tokmaklarını söktüğü görüldü.

    Beyoğlu’nda, tarihi Hüseyin Camisi’nin kapı tokmakları çalındı VİDEO

    Polisi görünce kaçmaya çalıştı

    Şüpheli N.G., olaydan 3 gün sonra polis ekipleri tarafından Hüseyinağa Mahallesi'nde görüldü.

    Polisi görünce kaçmaya başlayan N.G., kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. N.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Beyoğlu’nda, tarihi Hüseyin Camisi’nin kapı tokmakları çalındı #1

    Beyoğlu’nda, tarihi Hüseyin Camisi’nin kapı tokmakları çalındı #2


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