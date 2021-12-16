Ekipler tarafından tekel bayi ve çeşitli mekanlara düzenlenen operasyonda, çok sayıda satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı yaklaşırken, ölümlerin giderek arttığı sahte içki baskınları hız kesmeden devam ediyor.

Beyoğlu'nda bulunan tekel bayileri ve çeşitli mekanlara düzenlenen operasyonda ekipler, mekanlarda bulunan kapı, dolap ve depoları titizlikle inceledi.

DETAYLI İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçki şişelerinin bandrollerini de kontrol ederek kaçak içki satılıp satılmadığını da kontrol eden polis ekipleri, 1 şahıd ile imal ettiği sahte içki şişeleri ve üretim malzemeleri tespit etti.

Beyoğlu'nda tekel bayiye sahte içki baskını VİDEO

ELE GEÇİRİLENLER

İmal ettiği sahte içkilerin üzerine orijinal bandroller yapıştıran şahsın, binanın merdiven boşluğunda gizlediği, boş alkol şişeleri ve şişelere yapıştırmak için kullandığı bandroller ile 30 litrelik saf alkol bidonunu ekipler tarafından ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetim sonucu 5 adet 1000 ml ve 1 adet 500 ml hacminde satışa hazır viski ve çeşitli üretim materyalleri ele geçirildi.