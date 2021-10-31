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    Beyoğlu'nda trafiği kapatıp halay çektiler

    Tarlabaşı Bulvarı'nda yolun bir şeridini kapattıkları ve yüksek sesli müzik eşliğinde halay çektikleri tespit edilen kişilere para cezası kesildi.
    • AA
    • 31.10.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 15:22
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    Beyoğlu'nda trafiği kapatıp halay çektiler

    İstanbul Beyoğlu, son zamanlarda sıkça rastlanan bir olaya sahne oldu.

    Bir grup maganda, İstanbul'un göbeğinde trafiği kapatıp halaya durdu.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde çevreye rahatsızlık veren ve trafiği aksatan gruba ihbar üzerine müdahale etti.

    Olay yerine giden motosikletli trafik ekipleri, sağ şeridi kapatan ve otomobilden çalınan yüksek sesli müzik eşliğinde halay çeken gruba işlem yaparak trafik akışını normale döndürdü.

    Beyoğlu'nda trafiği kapatıp halay çektiler ViDEO

    2 BİN 408 LİRA CEZA KESİLDİ

    İki otomobilin sürücüsüne "Hatalı park", "Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak" ve "Yüksek sesli müzik" suçlarından toplam 2 bin 408 lira para cezası kesildi.

    Ayrıca, aynı bulvar üzerinde park yasağına uymayan 122 araca da toplamda 17 bin 568 lira cezai işlem uygulandı.

    Beyoğlu nda trafiği kapatıp halay çektiler #1

    Beyoğlu nda trafiği kapatıp halay çektiler #2

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