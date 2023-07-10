Beyoğlu'nda trafiği tehlikeye atmak suçuyla gözaltına alınan kadın güçlükle durduruldu Motosikletiyle yaptığı tehlikeli hareketlerle bekçi ve polisleri harekete geçiren kadın, gözaltına alınmak istemeyince güvenlik güçlerine zorluk çıkarttı. Polisleri tehdit eden kadın rujuyla yerleri karaladı.

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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 8 Temmuz Cumartesi Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan şahıs, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı tespit edilen Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi.

Bunun üzerine kadın kaçınca bekçiler olayı polise bildirdi.

Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi.

İstasyona gelen polis ekipleri, kadının çıkması için uyarıda bulundu.

Polise zor anlar yaşattı

Güçlükle polis aracına bindirilen Melike D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti.

Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü.

Her yere rujuyla hakaret yazdı

Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı.

Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü.

O anlar kaydedildi

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Üzerinden uyuşturucu çıktı

Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Melike D.; "Polise mukavemet" "kasten yaralama", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Melike D. mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadın, sosyal medyadan yaptığı yayınlarla polisi tehdit etmeye devam etti.