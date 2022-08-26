Turistleri otele götürürken kontrolünü kaybeden minibüs şoförü, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada yaralananlar, hastanelere kaldırıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Bulvarı’nda, saat 06.00 sıralarında, havalimanından aldığı turistleri Sultanahmette’ki otellerine götüren tur minibüsü sürücüsü Deniz Aslan kontrolünü kaybetti.

Otobüs, park halindeki bir İETT otobüsüne çarptı.

İHA’nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle Şoför Deniz Aslan ve bir yabancı uyruklu kadın turist yararlandı.

Araçta bulunan 3 turist ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu kadın turist Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şoför ise Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyoğlu’nda turist taşıyan minibüs, İETT otobüsüne çarptı ViDEO

Şoförün sağlık durumu ağır

Kaza nedeniyle, Kasımpaşa istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaralanan şoförün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.