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    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları kamerada

    Bir restoranda yemek yiyen turistin sandalyeye astığı çanta, yabancı uyruklu 3 kadın tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 11:03
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    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları kamerada

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bir restoranda yemek yiyen turistler hırsızların hedefi oldu.

    Restorana gelen yabancı uyruklu 3 kadın, çantasını sandalyeye asan turisti gözüne kestirdi.

    İki kadın perdeleme yaparken diğeri hızlıca sandalyeye asılı çantayı çaldı.

    KAYIPLARA KARIŞTI

    İçinde yüklü miktarda para ve pasaportların bulunduğu çantayı alan kadınlar, restorandan çıkıp kayıplara karıştı.

    Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları ViDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Görüntüler, polis ekiplerine teslim edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları kamerada #1

    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları kamerada #2

    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları kamerada #3

    Beyoğlu’nda turistin çantasının çalınma anları kamerada #4

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