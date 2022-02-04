Beyoğlu'nda turistleri darbeden parfüm satıcıları gözaltına alındı

Beyoğlu'nda parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde önceki akşam parfüm satıcıları, bir turisti tekme tokat döverek, başında parfüm şişesi parçalamıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, üç zanlının kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. isimli zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.

Taksim'de parfüm satıcısı turistin kafasında şişe parçaladı

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